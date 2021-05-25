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«Очень горжусь»: Гагарина рассказала о начале музыкальной карьеры сына
Фото: instagram/gagara1987

«Очень горжусь»: Гагарина рассказала о начале музыкальной карьеры сына

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская исполнительница Полина Гагарина поделилась началом музыкальной карьеры 13-летнего сына Андрея. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда выложила два видео: на первом мальчик уже взрослый и играет Рахманинова, а на втором он еще совсем маленький и поет с педагогом и ребятами. Под видео Гагарина поделилась, что Андрей сдал экзамен по специальности фортепьяно и окончил музыкальную школу.

— Очень горжусь сыном и ностальгирую по временам, когда он только начинал, а теперь так играет Рахманинова, — отметила певица.

Исполнительница добавила, что ей кажется, что дети, которые занимаются музыкой, другие — «более тонкие, чувствующие».

— Может, это наивно, но, наблюдая за детьми в музыкальной школе, я замечаю их особенный взгляд на жизнь! Те, кто соприкасается с творчеством и искусством, смотрят на этот мир шире! — подчеркнула она.

Поклонники и коллеги исполнительницы оставили в комментариях свои поздравления и написали, что они думают по поводу занятий детей творчеством: «У таких деток действительно другое восприятие мира, у них более тонкие внутренние настройки. Андрюша у тебя чудесный»; «Полюшка, поздравляю от всей души! Ондрик невероятно талантливый!»; «Как это трогательно. Время летит! С нетерпением ждем новых совместных выступлений с Андреем!»

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музыкаПолина Гагаринасын
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