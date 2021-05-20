Полина Гагарина показала подписчикам синяки на руках и ногах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Полина Гагарина последние несколько дней провела на съемках нового клипа. Она опубликовала фото на своей странице в социальной сети Instagram, на котором предстала с синяками на ногах и руках после съемок.

На новом снимке артистка запечатлелась в коротком белом платье с цветочным принтом.

— Коротко о съемках клипа! Это было невероятно! Напишу об этом отдельных пост! А пока давайте посчитаем, сколько синяков вы видите! Победителю конфетку, — шутливо написала Гагарина.

Певица на фото была без макияжа, она не стесняется своей естественной красоты. Поклонники одарили комплиментами артистку.

«Мы не хотим считать, потому что переживаем!»; «Боец, терминатор! Ждем новую работу с нетерпением!», «Полина, берегите себя! Вы нам нужны», — написали фолловеры.

Ранее Гагарина подняла тему детской ревности.Данную проблему она подняла в своем Instagram-аккаунте.

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