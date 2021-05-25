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«Умиляюсь всему подряд»: Арзамасова поделилась приливом радости
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Умиляюсь всему подряд»: Арзамасова поделилась приливом радости

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская актриса Елизавета Арзамасова рассказала о том, что с ней случился большой прилив положительных эмоций. Этим она поделилась в Instagram-аккаунте.

— Хохочу от самой плоской шутки. Удивляюсь обычному. Люди кажутся особенно красивыми, умными, добрыми и наделенными прочими исключительными достоинствами. Умиляюсь всему подряд, — отметила актриса.

Арзамасова рассказала, что такое состояние она ощущала еще в подростковом возрасте.

— Так меня распирало от радости жизни, что казалось, если концентрация радости увеличится хоть на миллиметр — лопну, — поделилась звезда.

Она сделала вывод, что прилив большого количества положительных эмоций ей достался от родителей и «зарядка не заканчивается» до сих пор.

Поклонники актрисы оставили в комментариях комплименты и поделились тем, что они думают о таком настроении: «Просто ты чудо и вдохновитель!»; «Это единственное правильное настроение для жизни»; «И пусть эта радость, переполняющая вас, будет ежедневной и будет создавать вам такое же настроение, как на этом чудесном фото».

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Лиза Арзамасова
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