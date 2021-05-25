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Эксперт назвал основные признаки шизофрении
Кадр из фильма «Джокер»

Эксперт назвал основные признаки шизофрении

Елена Фролова

Здоровье

Внезапное изменение личности, которое затрагивает все аспекты мировоспитания, является основным признаком появления шизофрении. Подробно об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Шмилович.

— Наибольшую значимость следует отдавать внезапному изменению личности человека. У него внезапно меняются мировоззрение, представление о том, как ему жить, общаться, чувствовать, любить, определять свое будущее и так далее, — объяснил Андрей Шмилович.

По его словам, в большей степени болезнь проявляется в волевой сфере. То есть, как подчеркнул медик, основная неприятность, которую нужно ожидать от этой болезни – это слабость энергетического потенциала, иными словами снижение побуждений к деятельности. Из-за этого пациенты, как правило, оказываются нетрудоспособными, отмечает «Радио 1».

Как рассказал доктор медицинских наук, болезнь может развиваться как постепенно, так и стремительно. Как правило, шизофрения проявляется в возрасте от 15 до 30 лет.

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психикашизофренияздоровье
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