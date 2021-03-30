Нервишки зашалили: как выявить весеннее обострение

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Каждый год весной, когда природа пробуждается от зимней спячки, от нее по-своему пробуждаются и люди, а точнее — их психоэмоциональное состояние. «Вечерка» узнала, почему это происходит и что с этим делать.

По мнению психиатра Евгения Фомина, полноценное объяснение, почему смена времени года воздействует на состояние людей, найти сложно.

— При этом установлен факт, что работы у специалистов значительно прибавляется. Так называемые обострения происходят у хронических больных и пациентов со сложными заболеваниями. Например, шизофренией, тревожным и депрессивным расстройством. Весной они чувствуют себя значительно хуже, — отметил Фомин.

Он подчеркнул, что и у психически здоровых людей также проявляются эмоционально поведенческие особенности в межсезонье. Сначала человек чувствует себя нормально, а весной ощущает тоску и может провалиться в депрессивное состояние.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в свою очередь считает, что как такового весеннего обострения нет.

— Различные обострения и психозы происходят у людей круглый год. Возможно, весной люди чувствуют себя частью природы, она оживает, появляются всякие почки и цветочки, и птички поют. Люди же после зимней пелены вроде как чуть-чуть оживают, и это почему-то обозначают «обострением». Поэтому то, что люди с психоэмоциональными проблемами пробуждаются только весной, — беспредметное предположение, — подчеркнул Федорович.

Он отметил, что определить состояние человека с психозом достаточно сложно, практически невозможно.

— Да и особо помочь таким людям нечем. Это должны делать экспертные комиссии специалистов, которые определят текущее состояние человека. В ином случае если вы попытаетесь как-то «помочь», то, скорее всего, получится, что вы ошибетесь и назовете нормального человека невменяемым. И окажетесь не в самой лучшей ситуации, — подчеркнул психотерапевт.

Федорович сказал, что максимум, чем вы сможете быть полезны человеку, это поинтересоваться его делами и состоянием.

— Но только если это родной или близкий человек, — заключил эксперт.

ПО ПЕРВЫМ ПРИЗНАКАМ

Даже учитывая, что общаться с людьми, испытывающими приступы психоэмоционального обострения, нужно достаточно осторожно, необходимо и понимать, как можно выявить признаки обострения у самого себя. Например, проявление физических нарушений: боли в теле или нарушение сна. Могут проявляться эмоциональные изменения: постоянное ощущение печали, страха или, возможно, тревоги.

Нарушения в когнитивных функциях: трудности с формулированием мыслей, незначительные провалы в памяти.

Поведенческие изменения: агрессивность, злоупотребление алкоголем или никотином, неспособность выполнять поставленные задачи на рабочем месте. Если вы заметили одно или несколько подобных преображений в самом себе, Всемирная организация здравоохранения рекомендует как можно скорее обратиться к специалистам.

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