Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«С любовью!»: Катя Лель показала кулинарные способности 12-летней дочери
Фото: twitter Кати Лель

«С любовью!»: Катя Лель показала кулинарные способности 12-летней дочери

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Катя Лель показала блюдо, которое приготовила ее 12-летняя дочка Эмилия. Фотографию она выложила Instagram-аккаунт.

Исполнительница выложила снимок испеченных панкейков со сгущенкой и записку «Доброе утро», по всей видимости, от ее дочки.

— Какое чудесное начало дня от моего Солнышка - доченьки, которая своими ручками приготовила с любовью!!! Спасибо, моя родная! Люблю тебя выше неба!! Пусть ваши детки дарят вам улыбки, внимание и такие сюрпризы счастья! — подписала под фотографией Лель.

Поклонники певицы оценили старания дочери в комментариях. «Ох как вас Любят!»; «Прекрасное утро»; «умничка доченька!».

Читайте также: «Исторические воплощения»: Катя Лель рассказала, чем была в прошлой жизни

дочьидеальный завтракКатя Лель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Все мнения
О проекте