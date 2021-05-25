«С любовью!»: Катя Лель показала кулинарные способности 12-летней дочери

Фото: twitter Кати Лель

Певица Катя Лель показала блюдо, которое приготовила ее 12-летняя дочка Эмилия. Фотографию она выложила Instagram-аккаунт.

Исполнительница выложила снимок испеченных панкейков со сгущенкой и записку «Доброе утро», по всей видимости, от ее дочки.

— Какое чудесное начало дня от моего Солнышка - доченьки, которая своими ручками приготовила с любовью!!! Спасибо, моя родная! Люблю тебя выше неба!! Пусть ваши детки дарят вам улыбки, внимание и такие сюрпризы счастья! — подписала под фотографией Лель.

Поклонники певицы оценили старания дочери в комментариях. «Ох как вас Любят!»; «Прекрасное утро»; «умничка доченька!».

Читайте также: «Исторические воплощения»: Катя Лель рассказала, чем была в прошлой жизни