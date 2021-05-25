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Старинную пожарную часть в Москве отреставрируют до конца года
Фото: srvy / CC BY-SA 3.0

Старинную пожарную часть в Москве отреставрируют до конца года

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Хромова, 40 Карта всех событий

Работы по реставрации пожарной части села Черкизово планируют завершить до конца 2021 года. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, в настоящее время начинается последний этап реставрации старинной пожарной части. Рабочие заканчивают воссоздавать второй этаж. Затем они восстановят каланчи и кровли памятника.

На первом этаже дома планируется открыть кафе и магазин. После завершения работ историческое здание приспособят под современные нужды, сообщает ТАСС.

Двухэтажный дом в стиле эклектика возвели в 1900-х для ткацкой фабрики на территории села Черкизова. Под пожарную часть здание приспособили в 1924–1927 годах. Автором проекта реконструкции объекта, предположительно, был архитектор Александр Куровский.

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