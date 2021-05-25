Старинную пожарную часть в Москве отреставрируют до конца года

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Работы по реставрации пожарной части села Черкизово планируют завершить до конца 2021 года. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, в настоящее время начинается последний этап реставрации старинной пожарной части. Рабочие заканчивают воссоздавать второй этаж. Затем они восстановят каланчи и кровли памятника.

На первом этаже дома планируется открыть кафе и магазин. После завершения работ историческое здание приспособят под современные нужды, сообщает ТАСС.

Двухэтажный дом в стиле эклектика возвели в 1900-х для ткацкой фабрики на территории села Черкизова. Под пожарную часть здание приспособили в 1924–1927 годах. Автором проекта реконструкции объекта, предположительно, был архитектор Александр Куровский.

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