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Московский проект реконструкции порта в Бейруте стал призером международного конкурса
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Московский проект реконструкции порта в Бейруте стал призером международного конкурса

Кирилл Николаев

Город

Московский проект реконструкции бейрутского порта Beirut Living Port занял второе место в международном конкурсе, организованном учредителями премии Phoenix. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, столичные архитекторы и проектировщики являются специалистами высочайшего уровня. Такие проекты, как реконструкция стадиона «Лужники», парк «Зарядье», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, уже получили высокие международные награды. На этот раз внимания удостоен проект реконструкции бейрутского порта.

— Это еще одно доказательство высокого профессионализма, ведь работать с зарубежными проектами порой еще сложнее из-за различия историко-культурных кодов, — цитирует Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

Премия Phoenix учреждена ассоциацией IDAR-Jerusalem. В конкурсе участвовали коллективы из России, США, Палестины, Польши, Израиля, Италии, Саудовской Аравии, Нидерландов, Бахрейна, Португалии, Китая и Ливана. Первое место заняло палестинское бюро M.A.D Architects. Третью позицию занял итало-ливанский коллектив FAT Atelier.

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