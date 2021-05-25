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Врач объяснил, как предсказать инсульт за много лет до его наступления
Фото: Youtube / О самом главном

Врач объяснил, как предсказать инсульт за много лет до его наступления

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать инсульта и не допустить этого серьезного заболевания.

— Инсульт возникает из-за того, что мы с юности ведем неправильный образ жизни: курим, пьем, плохо едим и не следим за собой. Если у тебя повышенный сахар, давление, ты не лечишься, если огромное брюхо, может быть инсульт, — заявил врач.

На диагноз «инсульт» может влиять прием гормональных препаратов без рецепта врача, лишний вес, высокое давление. По его словам, необходимо контролировать объем талии, правильно питаться, не допуская атеросклеротических бляшек в сосудах, контролировать хронические заболевания.

— Что инсульт, что инфаркт не случаются на ровном месте. Они начинаются за много лет до того, как катастрофа произошла. Контролируйте вес, сахар крови, холестерин, тогда все будет хорошо, — подытожил врач в программе «Жить здорово». По его словам, инсульт можно предсказать за много лет до его наступления.

Он отметил, что бывает ишемический и геморрагический инсульты. В первом случае кровь не поступает к участкам мозга, во втором – сосуд рвется и кровь вытекает.

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