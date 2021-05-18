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Кардиолог назвал анализ, который необходимо сдать всем
Фото: freepik.com

Кардиолог назвал анализ, который необходимо сдать всем

Евгения Владимирова

Здоровье

Кардиолог Мурад Бектемиров посоветовал всем россиянам сдать анализ на уровень холестерина в крови. Врач посоветовал людям старше 20 лет проверять уровень холестерина каждые 5 лет.

— Лучше всего сдать анализ, называемый «липидный профиль», перед которым нужно воздерживаться от еды и напитков в течение 9-12 часов, чтобы получить информацию об общем уровне холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридах, — отметил кардиолог на своей страничке в Instagram.

Бектемиров заявил, что высокий уровень холестерина ежегодно становится причиной смерти 2,6 миллиона людей. По данным ученых, процесс накопления холестерина в артериях может начаться в раннем возрасте, от него страдают даже дети. Поэтому специалисты советуют людям старше 20 лет проверять уровень холестерина каждые пять лет.

По словам кардиолога, не весь холестерин в организм человека поступает с едой, примерно 75 процентов естественным образом вырабатывается печенью. А уже остальные 25 процентов люди получают из еды.

Ранее врач назвал продукты, способные вызывать инсульт и тромбоз.

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Холестеринсоветы кардиологаврач-кардиолог
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