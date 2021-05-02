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Врач назвал продукты, способные вызывать инсульт и тромбоз
Фото: pixabay.com

Врач назвал продукты, способные вызывать инсульт и тромбоз

Юлия Курганова

Здоровье

Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может привести к инсульту и тромбозам у людей старше 45 лет. Об этом сообщил врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

Он порекомендовал не употреблять красное мясо чаще чем два раза в неделю, порция не должна превышать 150 граммов.

Медик рассказал, что некоторые бактерии умеют делать из вышеперечисленных продуктов очень токсичное соединение.

— Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий, — объяснил Карасев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что повреждения эндотелия вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг нее начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии инсульта и инфаркта.

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