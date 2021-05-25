Доктор Елена Кац: Необходимо ужесточить общественный контроль качества работ по капитальному ремонту

Фото: Дарья Сорокина

Муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац призвала ужесточить общественный контроль за качеством работ по капитальному ремонту. Об этом она сообщила во время семинара со старшими по многоквартирным домам, который состоялся в районе Вешняки.

По ее словам, это связано с ростом жалоб жильцов на работу подрядных организаций.

— В ходе встреч с жителями мне постоянно приходится выслушивать претензии к подрядчикам. Поэтому пора проявить строгость, и в первую очередь, это относится к позиции старших по домам и депутатов всех уровней, особенно муниципальных, – сказала Кац. – Например, в этом году запланирован капитальный ремонт фасадов 129 домов Восточного административного округа. Это огромный объем, и тем более актуальной становится проблема контроля качества работ. Технический надзор осуществляет Фонд капремонта, однако необходим и тщательный общественный контроль. При этом он должен быть максимально жестким.

Специально к встрече были разработаны методические рекомендации о том, как организовать контроль жильцов за ходом капремонта. Елена Кац напомнила, что старшим по домам предоставлено право запрашивать всю необходимую информацию по капремонту, требовать устранения нарушений, контролировать расходование денежных средств на ремонт общедомового имущества.

Она добавила, что такие же семинары будут организованы в ближайшее время в районах Ивановское и Новогиреево. Ранее СМИ не раз сообщали о многочисленных жалобах жильцов многоквартирных домов на качество капремонта. Эту проблему поднимали и весьма известные люди: так, в прошлом году заслуженный артист России, певец Игорь Саруханов в своем паблике в соцсетях сообщил об обрушении после капремонта части фасада дома, где он проживает. Неоднократно сообщалось о случаях гибели животных и птиц, когда рабочие замуровывали в ходе ремонта чердаки и подвальные помещения.