Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Зубрила и плакала»: Савичева поделилась воспоминаниями об экзаменах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Зубрила и плакала»: Савичева поделилась воспоминаниями об экзаменах

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Юлия Савичева рассказала о том, как она сдавала экзамены. На эту тему она поговорила в своем Instagram-аккаунте.

— Мне учеба давалась всегда с большим трудом. Я из тех, кто зубрил и плакал, порой совершенно не понимая, что я пыталась запомнить и зачем это вообще все нужно. Да-да, я из тех зубрил, которые не дают вам списывать на контрольных и экзаменах, — рассказала звезда.

Также она пожелала всем ребятам, которым предстоит сдавать экзамены, удачи и терпения.

— У вас все обязательно получится и все будет хорошо. А если уж что-то не получается - не стоит переживать, ведь главное - не одобрение, а реализация. Мечтайте, реализуйтесь, творите! Все у вас получится, и фиг с ними, с этими оценками! — написала Савичева.

Поклонники звезды поблагодарили ее за поддержку и спросили певицу, какие экзамены сдавала она. «Спасибо, Юленька, за очень теплые, добрые и верные пожелания!»; «Юля, ты ЕГЭ сдавала? Оно тогда только начиналось»; «Как правильно сказано! Только на втором курсе поняла, что оценки - просто цифры».

Читайте также: «Я нюхач»: Савичева рассказала, что для нее значат запахи

Юлия СавичеваИнстаграмуспехи в учебе
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте