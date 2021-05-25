«Зубрила и плакала»: Савичева поделилась воспоминаниями об экзаменах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Юлия Савичева рассказала о том, как она сдавала экзамены. На эту тему она поговорила в своем Instagram-аккаунте.

— Мне учеба давалась всегда с большим трудом. Я из тех, кто зубрил и плакал, порой совершенно не понимая, что я пыталась запомнить и зачем это вообще все нужно. Да-да, я из тех зубрил, которые не дают вам списывать на контрольных и экзаменах, — рассказала звезда.

Также она пожелала всем ребятам, которым предстоит сдавать экзамены, удачи и терпения.

— У вас все обязательно получится и все будет хорошо. А если уж что-то не получается - не стоит переживать, ведь главное - не одобрение, а реализация. Мечтайте, реализуйтесь, творите! Все у вас получится, и фиг с ними, с этими оценками! — написала Савичева.

Поклонники звезды поблагодарили ее за поддержку и спросили певицу, какие экзамены сдавала она. «Спасибо, Юленька, за очень теплые, добрые и верные пожелания!»; «Юля, ты ЕГЭ сдавала? Оно тогда только начиналось»; «Как правильно сказано! Только на втором курсе поняла, что оценки - просто цифры».

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