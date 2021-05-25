Международный день гиков: что известно о самой влиятельной субкультуре ХХI века

Фото: пресс-служба фестиваля Geek Picnic

Международный день гиков ежегодно отмечается по всему миру 25 мая. Большинство людей, услышав слово «гик», представляют себе любителя компьютерных игр, который днями напролет сидит за компьютером.

Однако это не совсем так. Гик-культура является очень широким понятием, которое сложно описать в двух словах. На сегодняшний день она приобретает все большую популярность, чему способствуют сериалы, комиксы, мультфильмы, игры, фантастика, наука и техника. Все это является неотъемлемой частью гик-культуры, сменившей готов, эмо и панков. В современном мире гики — самая влиятельная субкультура.

Впервые Международный день гиков отметили в 1998 году. Это состоялось в американском городе Олбани.

Откуда появилось слово «гик»

Оно происходит от английского geek — человек, увлеченный чем-либо, фанат. Раньше гиками называли тех, кто увлекается высокими технологиями, гаджетами и компьютерами. Кроме того, слово «гик» существовало в немецком языке еще в XVIII веке. Тогда так называли людей, у которых наблюдались отклонения в физическом развитии. Как правило, их показывали в цирках.

Фото: пресс-служба фестиваля Geek Picnic

Джордж Лукас

Одним из основателей гик-культуры считают известного режиссера Джорджа Лукаса. В первую очередь это мнение тесно связано с его франшизой «Звездные войны». Дело в том, что первый фильм вышел в свет именно 25 мая в 1977 году. Большинство людей считают, что вселенная, созданная режиссером, является чуть ли не первым событием, которое объединило гиков по всему миру. Напомним, что День звездных войн уже считается отдельным праздником, который отмечают 5 мая.

Генри Кавилл

Кумиром гик-сообщества и одним из самых известных гиков в мире стал актер второго плана Генри Кавилл. Геймеры особенно полюбили его за роль Геральта в сериале «Ведьмак». А в прошлом апреле актер заявил о своей принадлежности к гик-сообществу. Дело в том, что во время карантина он особенно увлекся раскрашиванием миниатюр Warhammer и чтением книг из этой вселенной.

Фото: пресс-служба фестиваля Geek Picnic

Самые известные фестивали

На данный момент в мире проводят множество мероприятий, посвященных гикам. Особенно большое число подобных фестивалей и съездов проходит в Соединенных Штатов. При этом в Европе подобные встречи также набирают популярность. Среди таких событий можно отметить Anime Expo в Лос-Анджелесе, официальный конвент StarTrek в Лас-Вегасе, выставку Gamescom в немецком Кельне, фестиваль Insomnia в британском Бирмингеме и многое другое. В России же самым популярным местом сбора гик-аудитории стал фестиваль Geek Picnic. В этом году он состоится 21 августа в столичном Парке Горького.

— Мне кажется, что наш фестиваль четко показывает, кто же такие гики. И я могу сказать, что это умные и увлеченные люди, исследователи и изобретатели, которые не только одержимы своей деятельностью, но и умеют веселиться, — поделилась директор фестиваля Geek Picnic Марина Смирнова.

В свою очередь куратор и креативный директор экспозиции Музея криптографии Анна Титовец объяснила, что же для нее означает гик-культура.

— За понятием «гик» скрывается множество зачастую противоположных друг другу субкультур — от любителей настольных игр, косплейщиков, моддингеров до хакеров и мейкеров. Всего за несколько десятилетий образ гика — «ботаника» и «прыщавого зануды» — радикально изменился. В настоящее время гики — крайне увлеченные чем-либо люди. А это значит, что они обладают огромными знаниями и глубиной понимания определенного предмета, — рассказала Анна Титовец.

Фото: пресс-служба Музея криптографии

По ее словам, сколько бы не существовало разновидностей гиков, всех их объединяет страсть к предмету своего интереса. А с развитием компьютерных технологий они внезапно превратились в героев и заработали миллионы, считает эксперт.

Анна Титовец также добавила, что даже в мире моды сейчас в тренде гик-шик — очки в пол-лица, намекающие на образ компьютерного нерда. Как заключила эксперт, те, кто захочет побывать в Музее криптографии, смогут стать немного гиками — особенными людьми, которые знают секреты технологий передачи информации не только с помощью компьютеров, но и других инструментов в разные эпохи.

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