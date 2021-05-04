Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Да пребудет с тобой сила»: День Звездных войн отмечают фанаты саги
Кадр из фильма «Звездные войны»

«Да пребудет с тобой сила»: День Звездных войн отмечают фанаты саги

Елена Фролова

Кино

Поклонники одной из самых главных киновселенных отмечают День Звездных войн, или День Люка Скайоукера 4 мая.

Эта дата выбрана неслучайно. Она возникла из-за игры слов, которые часто звучат в фильмах фантастической саги режиссера Джорджа Лукаса. В фильмах постоянно звучит фраза: «Да пребудет с тобой сила». На английском языке она пишется так: May the Force be with you. Один из фанатов обыграл ее так: «Да пребудет с тобой четвертое мая». Он заменил значение слова may на название месяца, а существительное force (сила) на числительное fourth (четвертый).

Впервые праздник в честь «Звездных войн» отметили в 2011 году в Торонто. Тогда преданные поклонники фильма устроили настоящую костюмированную вечеринку с конкурсами на знание фактов о вселенной и красочным шоу. Спустя два года студия Disney официально признала 4 мая Днем Звездных войн.

Первый фильм эпопеи вышел на большие экраны 25 мая 1977 года. Так, в Лос-Анджелесе в 2007 году 25 мая стало тематическим днем, приуроченным к миру джедаев, отмечает ФАН. При этом 4 мая все равно осталось более популярным.

Читайте также: Исполнитель роли Энакина Скайуокера может вернуться в новые «Звездные войны»

франшиза «Звездные войны»Джордж ЛукасДень Звездных войн
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Все мнения
О проекте