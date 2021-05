«Да пребудет с тобой сила»: День Звездных войн отмечают фанаты саги

Кадр из фильма «Звездные войны»

Поклонники одной из самых главных киновселенных отмечают День Звездных войн, или День Люка Скайоукера 4 мая.

Эта дата выбрана неслучайно. Она возникла из-за игры слов, которые часто звучат в фильмах фантастической саги режиссера Джорджа Лукаса. В фильмах постоянно звучит фраза: «Да пребудет с тобой сила». На английском языке она пишется так: May the Force be with you. Один из фанатов обыграл ее так: «Да пребудет с тобой четвертое мая». Он заменил значение слова may на название месяца, а существительное force (сила) на числительное fourth (четвертый).

Впервые праздник в честь «Звездных войн» отметили в 2011 году в Торонто. Тогда преданные поклонники фильма устроили настоящую костюмированную вечеринку с конкурсами на знание фактов о вселенной и красочным шоу. Спустя два года студия Disney официально признала 4 мая Днем Звездных войн.

Первый фильм эпопеи вышел на большие экраны 25 мая 1977 года. Так, в Лос-Анджелесе в 2007 году 25 мая стало тематическим днем, приуроченным к миру джедаев, отмечает ФАН. При этом 4 мая все равно осталось более популярным.

