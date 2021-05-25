Подмосковный Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам детского отдыха

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

С 31 мая по 11 июня в Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации детского отдыха. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Жители Подмосковья смогут задать все интересующие вопросы. Также они имеют возможность проконсультироваться со специалистами территориальных отделов управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Горячая линия будет работать круглосуточно.

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