Рязанская полиция требует запретить скопинскому маньяку общаться со СМИ

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Межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» опротестовал решение Скопинского районного суда Рязанской области об установлении ограничений скопинскому маньяку Виктору Мохову. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 25 мая.

Полиция хочет ужесточить Мохову надзор, а также запретить ему общаться с прессой. Кроме того, МВД предлагает запретить ему посещать места общественного питания, где продают алкоголь, отмечает Интерфакс.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей. Суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам заключения. Мохов вышел на свободу в марте 2021 года.

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