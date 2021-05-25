Рязанская полиция требует запретить скопинскому маньяку общаться со СМИ
Межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» опротестовал решение Скопинского районного суда Рязанской области об установлении ограничений скопинскому маньяку Виктору Мохову. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 25 мая.
Полиция хочет ужесточить Мохову надзор, а также запретить ему общаться с прессой. Кроме того, МВД предлагает запретить ему посещать места общественного питания, где продают алкоголь, отмечает Интерфакс.
Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей. Суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам заключения. Мохов вышел на свободу в марте 2021 года.
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