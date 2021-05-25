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Терапевт рассказал, что нужно аллергикам для занятий спортом на улице
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Терапевт рассказал, что нужно аллергикам для занятий спортом на улице

Марина Найденкова

Общество

Любителям заниматься спортом в летнее время на улице и страдающим аллергией нужно надевать назальные фильтры на нос. Это поможет снизить риск приступа заболевания во время тренировки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам доктора, во время занятий спортом на улице человеку важно четко знать, есть ли у него аллергия или нет. Лапа напоминает, что сейчас идет сезон пыления, который ухудшает работу дыхательной системы, легких.

— Если аллергия есть, надо надевать назальные фильтры на нос. Если ее нет, то бегать в зеленом парке очень хорошо. Если мы бегаем, то обязательно соблюдаем правила: вода, отдых. Бег должен быть регламентирован по времени и расстоянию. Не надо перегружать организм, — говорит Лапа.

Врач также подчеркивает, что прекратить тренировку и проверить здоровье необходимо, если пульс после бега в течение трех минут не восстанавливается.

Читайте также: «Красивые виды, зеленая зона»: где заняться спортом в Москве с пользой для здоровья

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