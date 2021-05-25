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Народный календарь. Почему нельзя плакать 26 мая
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Почему нельзя плакать 26 мая

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 26 мая называлось в честь святой Гликерии Лукерьей-комарницей. Приметы гласили, что с этого дня появляются комары, если вы видите много этих насекомых, то летом будет много ягод. Еще одно поверье касалось слез. В этот день нельзя плакать даже от счастья, иначе в жизни наступит черная полоса, которая может затянуться надолго.

Оставленные на расческе волосы в этот день грозят семейными ссорами, поэтому лучше сразу выбрасывать их в канализацию.

Народный календарь. Почему нельзя плакать 26 мая

Приметы погоды обещают тепло, если за окном много стрижей и ласточек, а если мошка вьется — осенью будет много грибов.

26 мая отмечаются День российского предпринимательства и День снежного барса на Алтае.

108 лет назад был зафиксирован первый полет первого в мире многомоторного самолета «Русский витязь». 83 года назад заложен фундамент первого завода «Фольксваген».

В этот день родились флорентийский поэт Данте Алигьери, писательница Людмила Петрушевская, журналист Аркадий Мамонтов, певцы Ленни Кравиц и Анжелика Варум.

Именины отмечают Юрий, Василий, Ирина, Ефим, Макар, Сергей, Георгий.

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