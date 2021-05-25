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Терапевт рассказал, для кого укус пчелы может быть смертельным
Фото: pixabay.com

Терапевт рассказал, для кого укус пчелы может быть смертельным

Марина Найденкова

Общество

Укусы пчел и ос часто являются смертельными для тех, у кого есть аллергия на яд этих насекомых. Даже если человек не знает, есть ли у него такая аллергия, при укусе нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Одной из самых опасных болезней в летнее время является аллергия. По словам Лапы, это тяжелое заболевание, о наличии которого многие и вовсе не знают. Наиболее опасная аллергия — эффектная.

— К ней относятся укусы пчел, ос. Тут поведение должно быть безукоризненное: сразу вызываем скорую помощь, потому что именно эти укусы являются часто смертельными. Хотя, казалось бы, обычные пчелки, — добавляет Лапа.

Доктор отмечает, что каждому человеку важно знать, на что у него есть аллергия. Особенно, если он занимается спортом на улице. По словам Лапы, сейчас идет сезон пыления, который ухудшает работу дыхательной системы, легких.

— Если аллергия есть, надо надевать назальные фильтры на нос. Если ее нет, то бегать в зеленом парке очень хорошо. Если мы бегаем, то обязательно соблюдаем правила: вода, отдых. Бег должен быть регламентирован по времени и расстоянию. Не надо перегружать организм, — говорит Лапа.

Врач также подчеркивает, что прекратить тренировку и проверить здоровье необходимо, если пульс после бега в течение трех минут не восстанавливается.

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