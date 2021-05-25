«Красавец»: Плющенко показал 8-месячного сына Арсения

Фото: АГН Москва

Российский фигурист Евгений Плющенко выложил фотографию 8-месячного сына Арсения. Снимком он поделился в своем Instagram-аккаунте.

В честь дня рождения малыша фигурист показал трогательный снимок сына Арсения с маленькой собачкой.

— Арсюхе восемь месяцев ! — подписал Плющенко.

Поклонники фигуриста не остались в стороне, а поспешили порадовать его комментариями и оставить свои поздравления под постом. «Красавец»; «Какой же он уже большой»; «Поздравляю пусть растет вам на радость!».

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