Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Красавец»: Плющенко показал 8-месячного сына Арсения
Фото: АГН Москва

«Красавец»: Плющенко показал 8-месячного сына Арсения

Анастасия Прохорова

Звезды

Российский фигурист Евгений Плющенко выложил фотографию 8-месячного сына Арсения. Снимком он поделился в своем Instagram-аккаунте.

В честь дня рождения малыша фигурист показал трогательный снимок сына Арсения с маленькой собачкой.

— Арсюхе восемь месяцев ! — подписал Плющенко.

Поклонники фигуриста не остались в стороне, а поспешили порадовать его комментариями и оставить свои поздравления под постом. «Красавец»; «Какой же он уже большой»; «Поздравляю пусть растет вам на радость!».

Читайте также: «Уже шагает»: Рудковская опубликовала трогательное видео с младшим сыном

«Инстаграм»сын Плющенкофото
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте