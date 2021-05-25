В День памяти пропавших детей координатор «Лизы Алерт» Олег Леонов представил два арт-проекта, посвященных детской безопасности

Фото: Пресс-служба «Лизы Алерт»

25 мая, в Международный день пропавших детей, в Москве прошли презентации выставки «7» и уникальных граффити художника Покраса Лампаса с именами пропавших детей, работа была выполнена специально для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Координатор движения Олег Леонов рассказал, что общество может сделать для детской безопасности.

— В этот день мы пытаемся привлечь внимание к проблеме пропавших детей. С помощью выставок на бульварах Москвы и в «Музеоне», с помощью каллиграфии Покраса Лампаса на фасаде дома на Якиманке, 35. Наша цель — обратить внимание каждого. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что больше всего детей пропадает и гибнет на воде. Пожалуйста, не забывайте. И еще просьба к родителям: не отбирайте у детей в воспитательных целях мобильный телефон: при необходимости по координатам телефона их легче будет найти, — отметил Леонов.

Каждый год 25 мая весь мир вспоминает детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой. Эта традиция появилась в США, где 25 мая 1979 года по дороге из школы пропал шестилетний мальчик, которого искали всем миром, но так и не нашли.

— Пропажа ребенка - это всегда личное. Дети – это продолжение рода, продолжение самого себя. Я думаю, эта работа – скорее диалог со зрителем. Возможность увидеть имя своего ребёнка, имя своих друзей и способ узнать о «ЛизаАлерт» подробнее, возможно, стать частью команды, — прокомментировал свою работу Покрас Лампас.

По статистике «ЛизаАлерт» за 2020 год поступило более шести с половиной тысяч заявок на поиск детей. Из них 5730 детей были найдены живыми. За 10 лет существования в отряд поступило более 23 000 заявок на детский поиск.

Выставка «7»

В Международный день пропавших детей в парке «Музеон» добровольцы «ЛизаАлерт» представили выставку «7». В ней истории пропажи ребят написаны от первого лица и размещены по кругу – 7 историй в 7 комнатах. Цель проекта — показать масштабность детских пропаж.

Олег Леонов отметил, что на выставке представлен эмоционально тяжёлый контент. По его словам, только так возможно обратить внимание общества на проблему пропажи детей.

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