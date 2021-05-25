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«Прислушаться к себе»: Екатерина Андреева порассуждала о заложниках чужого мнения
Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

«Прислушаться к себе»: Екатерина Андреева порассуждала о заложниках чужого мнения

Анастасия Прохорова

Звезды

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что она думает по поводу заложников чужого мнения. На эту тему она поговорила в своем Instagram-аккаунте.

— Даже человек, который хорошо к вам относится, может навредить советом, потому что исходит из своих представлений о вашем благе. Что уж говорить о недоброжелателях и тайных и явных завистниках? — поделилась телеведущая.

Она объяснила, что следует лучше прислушиваться к себе и к своей интуиции, а к советам — относиться осторожней.

— А ваше благо — оно известно только вам. Надо просто прислушаться... к себе, своей интуиции, сердцу, — отметила Андреева.

Поклонники и друзья телеведущей порадовали ее комплиментами, подчеркнув, что полностью согласны с ее мнением по поводу чужих советов: «Катя, ну какая же ты красавица! Хочу, чтобы слова искреннего восхищения благотворно влияли на самочувствие»; «Екатерина, красивая. Как всегда — в точку!»; «Золотые слова».

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мнение«Инстаграм»Екатерина Андреева
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