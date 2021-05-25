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Кейт Миддлтон взяла на себя семейные обязанности принца Филиппа
Фото: Twitter

Кейт Миддлтон взяла на себя семейные обязанности принца Филиппа

Анастасия Прохорова

Общество

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя роль умершего принца Филиппа, который помогал членам британской королевской династии в семейных делах. Об этом сообщила ведущая посвященной Виндзорам колонки в журнале Vanity Fair Кэти Николь в эфире австралийского телешоу 60 Minutes.

— Я думаю, что Кейт словно клей. Таким же и был всегда герцог Эдинбургский, который помогал решать семейные проблемы. Он был патриархом семьи. Я наблюдаю, как Кейт берется за эту роль, пытаясь сохранить семью как единое целое, — цитирует ведущую Daily Mail.

Кэти Николь добавила, что супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям могут оказаться более популярной парой, нежели наследник британского престола принц Чарльз и его жена Камилла.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Прощание с ним состоялось 17 апреля в Виндзорском замке.

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Кейт Миддлтонобязанностипринц Филипп
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