Дмитрий Рогозин пригласил нового главу NASA в Россию

Фото: ЦИК РФ

Роскосмос пригласил главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона на переговоры в Россию. Об этом во вторник, 25 мая, в своем Twitter-аккаунте написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

The new head of NASA, Mr. Nelson, is a respected and honored person and specialist. I will be glad to meet him. We have already invited him to Russia and are ready to discuss openly and constructively all issues of our cooperation in space. https://t.co/fum8PoMAY2 — РОГОЗИН (@Rogozin) May 25, 2021

Он заявил, что будет рад встрече с Нельсоном. Рогозин подчеркнул, что Россия готова открыто и конструктивно обсудить все вопросы сотрудничества с NASA в космосе.

Напомним, кандидатура Билла Нельсона на пост руководителя NASA была единогласно утверждена Конгрессом США в конце апреля 2021 года.

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