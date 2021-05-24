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Рогозин заявил, что рассчитывает перевернуть представление о российской космонавтике
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Рогозин заявил, что рассчитывает перевернуть представление о российской космонавтике

Михаил Алимов

Общество

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что рассчитывает перевернуть представление об отечественной космонавтике уже через несколько лет. Об этом он рассказал в понедельник, 24 мая, на конференции в Startup Village в «Сколкове».

— В ближайшие два–три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике, — пояснил гендиректор «Роскосмоса».

Рогозин привел несколько примеров. По его словам, речь идет о запуске в октябре 2021 года автоматической отечественной станции к Луне — это произойдет впервые за 45 лет. Кроме того, он упомянул о планируемом совместно с Европой в сентябре 2022 года запуске к Марсу автоматической станции ExoMars и намечающихся в декабре 2023 года первом запуске ракеты-носителя «Союз-5» и первом полете нового пилотируемого корабля «Орел», сообщает РИА Новости.

Ранее глава «Роскосмоса» заявлял, что планы России по исследованию и освоению Луны открыты для широкого международного участия.

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