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Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс

Полина Долганова

Внешняя политика

Глава государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс.

— Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР, — написал генеральный директор корпорации в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в 2022 году на Марс будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars. Так, Рогозин подтвердил настрой России на укрепление международного сотрудничества в вопросах освоения космоса.

Ранее сообщалось, что космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» совершили успешную посадку на поверхность Марса.

Читайте также: Фантазии и реальность. Кто из мировых держав первой напишет свои марсианские хроники

Дмитрий РогозинКитайМарс
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