Фантазии и реальность. Кто из мировых держав первой напишет свои марсианские хроники

По сюжету, советские космонавты идут на помощь пришельцам, потерпевшим аварию недалеко от Марса. В главных ролях— Отар Коберидзе (слева) и Борис Борисенок / Кадр из фильма «Мечте навстречу» / 1963 год

Роскосмос в этом году планирует изучить вопрос, как на уровне генной инженерии изменить организм человека для полетов в дальний космос. К проекту будут привлечены Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (РАН), Федеральное медико-биологическое агентство, а также медицинские учреждения Министерства здравоохранения. Что сегодня происходит в отрасли и как нашей стране вернуть безоговорочное лидерство в космосе, разбиралась «Вечерняя Москва».

Думаю, Юрий Гагарин был бы разочарован, если бы, заглянув в относительно недалекое будущее, узнал, что его страна, открывшая человечеству дверь в новый мир, остановилась на пороге и с непонятной вежливостью пропускает вперед конкурентов.

16 апреля, когда мы еще не остыли от пышных торжеств, связанных с Днем космонавтики, НАСА подписало контракт на сумму почти в 3 миллиарда долларов, поручив компании Space X разработку посадочного модуля HLS Starship, который должен доставить двух астронавтов на Луну, а через неделю вернуть их домой. Если бы в нашей стране было заключено подобное соглашение, это стало бы значительно более ценным вкладом в продолжение дела Гагарина, чем все вместе взятые статьи и фильмы о первом космонавте.

Планируется, что Starship заменит существующие космические транспортные системы Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon, которые тоже созданы Space X. Стратегическая цель Starship выходит за пределы околоземной и лунной орбит и предполагает пилотируемый полет на Марс. При модернизации корабля в будущем его версии смогут совершать межзвездные полеты. Одна из быстрых и очевидных возможностей для покрытия расходов — коммерческие суборбитальные полеты в пределах Земли на большие расстояния.

Красная планета — русская мечта

Сто лет назад Марс был заветной мечтой русского человека. Красный граф Алексей Толстой написал о Красной планете замечательную повесть «Аэлита». Инженер Фридрих Цандер, имя которого носит одна из московских улиц, сформулировал романтический девиз: «Вперед, на Марс!» Колонизация Марса входила в график покорения космоса, составленный Константином Циолковским. Согласно главному теоретику космонавтики исследовательская база на Луне должна была появиться еще в 2015 году.

Промышленное освоение Марса, а также Венеры и Меркурия отнесено в заоблачную даль — 2700 год. В атмосфере романтических грез и технологических вызовов формировался гений Сергея Королева, который в начале 1960-х, еще до американцев, отправил 5 аппаратов к Марсу. Первые старты закончились неудачей, но в 1962 году советский спутник впервые подошел к Красной планете и провел важные эксперименты.

К великому сожалению, наша мечта о Марсе переехала в Америку. Прежде потомки покорителей Запада смотрели на Марс с детским невежеством — вроде того, как американские туристы гуляют по Парижу. В 1938 году радиопостановка по книге Уэллса «Война миров» вызвала массовую панику. Но сейчас на орбите Марса работают три американских аппарата, на поверхности находятся два марсохода. Амбиции Илона Маска вызрели в конкурентной атмосфере. Помимо НАСА, планы о полетах на Марс вынашивают частные компании Lockheed Martin, Boeing, Sierra Nevada Corporation.

кадр из фильма «Марсианин» / 2015

Владелец и главный инженер компании Space X Илон Маск обещает первый пилотируемый полет на Марс в 2024–2026 годах. А к 2050 году, согласно его видению, на Марс переселится миллион землян. В архитектурных бюро уже создаются проекты марсианских жилищ, физиологи размышляют о марсианской диете, а биохимики составляют планы изменения марсианской атмосферы до приемлемых параметров. Практически неизбежно земные поселенцы на Марсе будут питаться насекомыми, которые обеспечат их белками. Европейцам выдержать такой рацион будет чрезвычайно сложно, поэтому с большой вероятностью осваивать Марс будут выходцы из Азии.

Илон Маск понимает, что экспедиция на Марс, которая при оптимальном баллистическом режиме займет 6 месяцев в одну сторону, таит огромный риск. Первые колонисты явно не смогут быстро (а возможно, никогда) вернуться на Землю. Маск говорит: «Вы готовы умереть? Если с этим проблем нет, вы отличный кандидат!» Впрочем, сам бизнесмен на Марс не собирается. Хотя нет сомнения, от желающих, когда придет срок, отбоя не будет.

Скромное обаяние российского космоса

Первый анализ экспедиции на Марс был сделан сразу после Второй мировой войны Вернером фон Брауном, который в тот момент сидел без работы, спрятав мундир эсэсовца и ожидая приглашения в США. Но это были теоретические изыски. В начале космической эры благодаря энергии и целеустремленности Королева СССР был безусловным лидером в межпланетных полетах, осуществив целый ряд уникальных экспедиций к ближайшим небесным объектам.

К сожалению, постепенно наша тяга к звездам ослабела. Думаю, во многом это объясняется тем, что космонавтика перестала служить пропагандистским аргументом в споре двух супердержав. Наши межпланетные планы скромны. 2022 год — совместная с Европой миссия на Марс на нашей ракете «Протон М» и с российской посадочной платформой «Казачок».

В 2021 году мы собираемся запустить аппарат «Луна-25» с посадочным модулем. Последний полет автомата к Луне у нас состоялся в 1976 году. Потом будут еще автоматы. А в 2030 году Дмитрий Рогозин обещает пилотируемую экспедицию на Луну.

Фото: twitter.com/roscosmos

Успех российских планов зависит от того, удастся ли довести до ума семейство ракет «Ангара». На этот счет есть сомнения, хотя бы по той причине, что работы над «Ангарой» ведутся с 1980-х годов. Приходится удивляться, каким образом за пять лет Илону Маску удалось вывести на орбиту ракету Falcon 9, которой доверили космические экипажи. Кроме того, Илон Маск построил в Техасе частный космодром Бока-Чика, затратив на это в десятки раз меньше средств, чем мы угрохали на «Восточный». И почему-то обошлось без астрономического расхищения и лавины уголовных дел…

Марс в последнее десятилетие является главным объектом притяжения для космических кораблей. В настоящее время в окрестностях Красной планеты находятся сразу три земных аппарата. Американская миссия Perseverance (Настойчивость), в ходе которой 19 апреля (через неделю после нашего Дня космонавтики) на Марсе впервые летал реактивный вертолет Ingenuity (Изобретательность) — 3 метра и 40 секунд полета. А также спутник из ОАЭ и китайский корабль. Кстати, вертолет Ingenuity не стал пионером по части самостоятельного передвижения в атмосфере другой планеты. Первым такой круиз совершил в 1985 году советский аппарат «Вега-1» в атмосфере Венеры. Но эта эпоха давно миновала…

Стоимость миссии Perseverance — 2 миллиарда долларов. Если учесть, что финансирование экспедиции было начато 7 лет назад, по деньгам это вполне по силам «Роскосмосу», чей ежегодный бюджет даже сейчас после нескольких падений рубля равен как раз 2 миллиардам долларов. Научный потенциал российской космонавтики, несмотря на все проблемы, по-прежнему высок и позволяет замахнуться на самые сложные задачи.

Где вы, романтики?

Илона Маска часто называют авантюристом, который кормит публику химерическими обещаниями. Ни в коей мере не выступая в роли его адвоката, замечу, что именно такие обвинения бросали обыватели в адрес великих изобретателей и новаторов. От Архимеда до Циолковского они ходили в чудаках, а многие, как Королев и Вавилов, оказались безвинными жертвами. Феномен Илона Маска — это противоречивая мозаика, но для нас важны два принципиальных момента. Первое: Маск подогревает интерес общества к науке и служит магнитом для привлечения к исследованиям честолюбивой и любопытной молодежи. Нам бы таких популяризаторов, но их на нашем горизонте не видно. И второе. Илон Маск — первый частник, который пришел со своими идеями в космонавтику. Это обязательный этап в развитии отрасли, но в России, к великому сожалению, предприниматели не засматриваются на звезды. Даже в космические туристы никто не пошел. Предпочитают лежать в гамаке на траве у дома.

Илон Маск / Фото: twitter.com/mfame_guru

Между прочим, 20 лет назад Илон Маск дважды приезжал в Россию, но он тогда еще не был миллиардером. Самоуверенный молодой человек предлагал сотрудничество в создании новой ракетной техники для пилотируемых полетов с далеким прицелом на марсианскую экспедицию. Наши чиновники сочли бизнесмена несерьезным человеком, поскольку пребывали в уверенности, что космосом может заниматься только государство. Маск же поднатужился и в рекордные сроки создал Falcon 9, которая стала первой ракетой с возвращаемой первой ступенью. Кроме того, корабль Илона Маска Dragon уже летает к Международной космической станции, лишив Россию долгой монополии на доставку экипажей.

В погоне за рублем

Бюджет «Роскосмоса» в 10 раз меньше бюджета НАСА. И меньше даже того контракта, который подписан НАСА с неуемным Маском. Но заблуждение считать, что космонавтика XXI полностью зависит от богатства и щедрости государственной казны. В развитых странах космос давно ушел из сферы государственной деятельности в бизнес-среду. В России, где Роскосмос остается монополистом, трудно поверить в то, что коммерческий космос уже в ближайшие годы компенсирует все расходы на космонавтику, понесенные человечеством за 60 лет после полета Юрия Гагарина.

Сегодня объем космического рынка в 3 раза превышает суммарный бюджет всех стран космического клуба. 75% частных средств — против 25% государственных. Объем мирового рынка оценивается в 350 миллиардов долларов при ежегодном росте в 5%. Два десятка богатейших людей планеты из списка Forbes вкладывают в космос деньги, но среди них нет ни одного российского олигарха, которые по колено вросли в земные недра. В России бизнесмены решительно не понимают: космос перестал быть затратной отраслью и приносит доходы. С 2011 года объем инвестиций в космические проекты вырос со скромных 400 миллионов до 5 миллиардов долларов.

Билл Гейтс, а это лучший флюгер прибыльности бизнеса, давно работает в космической отрасли. Даже в Китае в космонавтике работает более сотни частных компаний, которые вложили более $1 млрд.

Общий объем космического рынка — 300– 400 миллиардов долларов. Россия сохраняет сильные позиции в стартовых услугах и транспортных системах. Но сегодня это небольшая часть сектора космических услуг, всего 2 процента, то есть 6–8 миллиардов долларов. Несколько лет назад Россия была лидером на этом фронте, проводила половину всех запусков. Сейчас опустилась на 3-е место позади США и Китая, довольствуясь четвертью доходов. Самый выгодный сектор — спутниковые услуги, наземная инфраструктура и производство аппаратов. Но из-за хронической слабости электроники Россия в этих секторах практически не представлена.

РЕПЛИКА

Юрий Усачев, космонавт:

— Многие считают, что Россия в космической отрасли уже давно стала страной догоняющего развития. Дескать, вот Илон Маск — это да, а мы былое могущество растеряли. Я с этим никак не могу согласиться.

Наш конек — долговременные орбитальные станции. Проще говоря, мы лучше всех в мире научились жить на орбите и вести там долговременную работу. Плюс у нас лучшая в мире система отбора людей на орбиту и лучшая в мире система их реабилитации, после того как они возвращаются на Землю. Наши космонавты живут на орбите по целому году, а то и больше. Космонавт Валерий Поляков, например, провел на орбите 14 месяцев. Его полет в 1994–95 годах составил 437 суток 17 часов 58 минут. Длительность полета Полякова стала мировым рекордом, который, между прочим, остается «непобитым» и по сей день.

Для людей непосвященных такой рекорд, может быть, и непонятен. Но, скажу вам, провести больше года не просто в невесомости, а еще и в буквальном смысле на работе — это очень тяжело. Причем, что интересно, к самой невесомости подготовить невозможно. При подготовке есть возможность обеспечить невесомость только на 30 секунд! Вот и думайте, каково пробыть в ней 14 месяцев. Вообще, когда твоя жизнь в течение долгих месяцев протекает исключительно между лабораторией, спальней и кухней, когда видишь одно и то же — это настоящее испытание. Но наши космонавты не просто его с честью выдерживают, но еще и учат других. Последнее время нашими учениками были американцы. А еще китайцы у нас активно учатся. Они во многом дублируют и наш скафандр, и корабль «Союз».

Я думаю, эта наша миссия — быть в какой-то сфере первыми, а потом вести за собой других. Гагарин открыл в дорогу в космос, а мы теперь учим людей в этом космосе долго находиться, а еще создавать новые образцы техники.

ЦИТАТА

Сергей Королев, советский конструктор ракетно-космических систем:

— Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная. Нет преград человеческой мысли. А человек попадает в сказку, потому что у него есть сердце.

POST SCRIPTUM

Вселенная бесконечна, и о проблемах космонавтики можно говорить тоже бесконечно. Стремление к расширению освоенного пространства, к межпланетным полетам — в природе человека. Мы строим марсианские корабли, но должны отдавать отчет в том, что даже теоретически не решен вопрос о защите от космического излучения. Даже на Земле, защищенной магнитным поясом, врачи рекомендуют не загорать безоглядно. На Марсе же человек будет находиться в круглосуточном солярии, только интенсивность «загорания» будет в тысячи раз сильнее. Биологи утверждают, что в этом случае неминуем двухнитиевый разрыв практически всех ДНК, а также разрушение нейронов головного мозга. Впрочем, в этом случае марсианские пионеры легко смирятся с насекомыми в своей тарелке.

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