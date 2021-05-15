Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» совершил посадку на Марс

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Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Космический аппарат для исследований Марса «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан. В конце февраля он успешно вышел на орбиту ожидания Марса. В случае успеха миссии аппарат уже в этом году направит полученные данные на Землю.

Отмечается, что главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также понять, могут ли условия на этой плане измениться в будущем таким образом, что она будет пригодной для жизни людей.

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