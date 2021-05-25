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«Ох и туфли»: Наташа Королева похвасталась новым образом
Фото: АГН Москва

«Ох и туфли»: Наташа Королева похвасталась новым образом

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Наташа Королева поделилась с поклонниками новым образом. Фотографию она выложила в Instagram-аккаунт.

Звезда поделилась снимком с теплохода. Она была одета в летний наряд: платье в цветочек и яркие розовые туфли.

— Какая же красивая Москва! — подписала под фото Королева.

Подписчики певицы порадовали ее комплиментами, оценив прекрасный летний наряд: «Ох и туфли, красота. Шикарная»; «Наташа, вы красотка, позитивная, всегда веселая. Так держать»; «Вылитая мама Люда».

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Наташа Королевафотообраз
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