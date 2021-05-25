Специалисты ВОЗ составили список самых полезных каш

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг самых полезных каш. Об этом рассказали эксперты.

На первом месте оказалась гречка. Она является источником растительного протеина, антиоксидантов и медленных углеводов. Грубая клетчатка, которой богата эта крупа, помогает удалить излишки холестерина. Также употребление гречки снижает риск развития сахарного диабета.

Второе место занял рис. В этой крупе содержится цинк, который способен защитить и восстановить кожу и слизистые. Однако он присутствует только в буром рисе. А такие полезные вещества, как фосфор, магний, цинк, витамины группы В и клетчатка, содержатся в шелухе зерен.

На третьей позиции — цельнозерновая овсянка, которая содержит большое количество белка, полезных микроэлементов, витаминов и грубой клетчатки. Такая овсянка укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи и волос.

На четвертое место специалисты поставили булгур, который является источником витаминов К, Е и группы В, а пятерку замкнула кукурузная каша. В ней не содержится глютен, пишет РИА Новости.

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