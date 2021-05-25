Специалисты ВОЗ составили список самых полезных каш
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг самых полезных каш. Об этом рассказали эксперты.
На первом месте оказалась гречка. Она является источником растительного протеина, антиоксидантов и медленных углеводов. Грубая клетчатка, которой богата эта крупа, помогает удалить излишки холестерина. Также употребление гречки снижает риск развития сахарного диабета.
Второе место занял рис. В этой крупе содержится цинк, который способен защитить и восстановить кожу и слизистые. Однако он присутствует только в буром рисе. А такие полезные вещества, как фосфор, магний, цинк, витамины группы В и клетчатка, содержатся в шелухе зерен.
На третьей позиции — цельнозерновая овсянка, которая содержит большое количество белка, полезных микроэлементов, витаминов и грубой клетчатки. Такая овсянка укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи и волос.
На четвертое место специалисты поставили булгур, который является источником витаминов К, Е и группы В, а пятерку замкнула кукурузная каша. В ней не содержится глютен, пишет РИА Новости.
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