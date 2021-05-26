Три человека пострадали при столкновении российского и японского судов у Хоккайдо

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В районе острова Хоккайдо произошло столкновение российского и японского рыболовецких судов. Об этом в среду, 26 мая, рассказали в службе безопасности на море города Момбецу, расположенного недалеко от места происшествия.

Как уточняет телеканал NHK, столкнулись суда «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа удалось спасти пятерых, трое из которых находятся в критическом состоянии.

Информацию о происшествии подтвердили также в спасательном центре Южно-Сахалинска. Там уточнили, что инцидент произошел в зоне ответственности Японии. Российская сторона пока не располагает сведениями о пострадавших, сообщает РИА Новости.

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