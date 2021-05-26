Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Три человека пострадали при столкновении российского и японского судов у Хоккайдо
Фото: Скриншот видео с YouTube

Три человека пострадали при столкновении российского и японского судов у Хоккайдо

Татьяна Плотникова

Происшествия

В районе острова Хоккайдо произошло столкновение российского и японского рыболовецких судов. Об этом в среду, 26 мая, рассказали в службе безопасности на море города Момбецу, расположенного недалеко от места происшествия.

Как уточняет телеканал NHK, столкнулись суда «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа удалось спасти пятерых, трое из которых находятся в критическом состоянии.

Информацию о происшествии подтвердили также в спасательном центре Южно-Сахалинска. Там уточнили, что инцидент произошел в зоне ответственности Японии. Российская сторона пока не располагает сведениями о пострадавших, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Взрыв произошел на контейнеровозе в Шри-Ланке

столкновениеРоссияЯпония
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте