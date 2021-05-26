ФАС предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

Фото: Вечерняя Москва

В России могут ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может опубликовать уже в июне. Об этом рассказал замглавы ФАС Виталий Королев.

Он отметил, что эталоны на сбыт тепловой энергии будут определяться, исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО) и числа точек поставок теплоэнергии потребителям.

Виталий Королев пояснил, что эталоны планируют вводить постепенно, и в нескольких регионах страны компании уже изъявили желание принять участие в эксперименте. Реализация пилотов запланирована на 1 июля 2022 года.

На сегодняшний день тарифы теплоснабжающих компаний каждый год устанавливают органы регулирования в субъектах. Они формируются в соответствии с расходами предприятий, которые они могут подтвердить. При такой системе есть возможность как завышать, так и занижать расходы энергетиков.

Эталонный подход основывается на среднем уровне расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. Такая мера поможет избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, транспорт и тому подобное, сообщает издание «Известия».

Читайте также: «Цены на бензин и будущая пенсия»: эксперты «Вечерней Москвы» отвечают на вопросы читателей