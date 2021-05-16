«Цены на бензин и будущая пенсия»: эксперты «Вечерней Москвы» отвечают на вопросы читателей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мы представляем новую рубрику «О чем говорят?» В ней компетентные эксперты будут отвечать на самые актуальные вопросы, которые волнуют наших читателей. Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru с пометкой «О чем говорят».

Верховный суд утвердил список причин, по которым можно не платить алименты. Смогут ли этим злоупотреблять отцы, не желающие переводить деньги на содержание детей?

Анна Фролова, юрист по семейным делам:

— У нас действительно есть механизмы, позволяющие оспорить сумму алиментов, назначенную судом. Если на нерадивого отца действительно взвалили несправедливый финансовый груз, то можно попытаться добиться скидки.

Но новое постановление Верховного суда теперь детально прописывает, как наказать тех, кто уклоняется от уплаты алиментов. Очень важно, что там прописали пункт, что несогласие с суммой не является причиной для невыплат. Это очень хороший прогноз на будущее. И люди могут не переживать, что в будущем будет всплеск поддельных документов, подтверждающих нетрудоспособность или тяжелую болезнь тех, кто должен выплачивать деньги. В любом случае эти алименты не «сгорят», не «обнулятся», кто бы что ни говорил. Они будут предъявлены человеку, и рано или поздно ему придется рассчитаться по долгам. Иначе его привлекут к уголовной ответственности.

В России изменились правила регулирования топливного рынка. Поможет ли это сдержать резкий рост цен на бензин?

Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития:

— С начала года экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше внутренних, поэтому государство компенсирует производителям часть этой разницы. Но она все растет и растет. А потому стоимость цен на топливо увеличивается быстрее уровня инфляции. С 1 мая объемы государственных выплат нефтекомпаниям будут увеличены. Эта мера должна сдержать рост цен на бензин и дизельное топливо. Если это произойдет, то будет больше шансов, что стоимость нефтепродуктов не перерастет уровень инфляции.

Минфин планирует установить минимальные розничные цены на алкоголь. Поможет ли это побороть подпольную продукцию и как это отразится на покупателях?

Павел Шапкин, руководитель центра разработки национальной алкогольной политики:

— Сейчас фиксированные розничные цены установлены только на коньяк, шампанское, ликеры. В этом списке нет вина и пива, хотя пиво составляет 80 процентов всей продаваемой продукции. И на этот напиток в первую очередь нужно вводить фиксированный розничный тариф. Российским производителям сложно конкурировать с нелегальной пивной продукцией. Как правило, такие напитки продаются в таре 1,5 литра, имеют цену ниже 100 рублей и большую крепость.

Определенная часть населения видит в этом плюсы и покупают их. Но качественное пиво не может стоит дешево. Поэтому нужно установить минимальную розничную цену не ниже 45 рубля за литр. То же самое с вином. На полках магазинов можно увидеть полуторалитровые тары «вина». Но это лишь смесь спирта, ароматизаторов и красителей. Крепленые вина не могут стоить дешевле 120 руб лей за литр в розницу. Поэтому инициатива Министерства финансов защитит потребителей от некачественной продукции и устранит недобросовестную конкуренцию на рынке.

Как самозанятым накопить на пенсию? Будет ли мне засчитан трудовой стаж?

Юлия Левина, эксперт в области рынка труда:

— Чтобы получать выплаты, самозанятым необходимо самостоятельно подать заявление в систему добровольного пенсионного страхования и каждый год перечислять туда часть своего дохода. Ваш трудовой стаж будет отсчитываться от даты подачи заявления. Сумма добровольного взноса в Пенсионный фонд России за год стажа для самозанятых сейчас равняется 32 448 рублям. Кроме того, вы можете устроиться на работу, например, с частичной занятостью или удаленным режимом — закон не запрещает совмещать обычную трудовую деятельность и самозанятость.

Если вас берут на работу официально, по трудовому договору, то вы становитесь участником программы обязательного пенсионного страхования. А если ваш сегодняшний доход позволяет, то я бы рекомендовала при каждом удобном случае инвестировать деньги в недвижимость или ценные бумаги, чтобы обеспечить себе достойное будущее.

ФАС одобрила строительство вышек стандарта 5G. Как это изменит качество связи?

Евгений Хоров, заведующий лабораторией телекоммуникационных систем московского института электроники и математики имени Тихонова ВШЭ:

— Развивать и строить 5G-инфра структуру очень дорого и трудоемко, потому что эта технология подразумевает виртуализацию и конвергенцию — когда одну и ту же систему могут использовать разные операторы. Также для 5G важно, чтобы были выделены частоты определенного диапазона, которые приняты во всем мире. В России таких частот нет. Это сильно тормозит процесс развития новейшей мобильной связи в стране. Поэтому на реализацию заявленного проекта потребуется долгое время. Но когда вышки будут построены, услуги мобильных операторов станут дешевле, а связь — качественнее и быстрее.

Читайте также: Московская военная прокуратура проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения