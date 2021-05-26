Митингующие в Колумбии сожгли дворец правосудия

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Протестующие в Колумбии сожгли дворец правосудия в городе Тулуа, помешав пожарным потушить огонь.

Министр юстиции Уалсон Руис Орехуэла назвал эти действия терроризмом.

— Действия в отношении здания суда Тулуа, можно классифицировать только как террористические, они хотят посеять хаос и страх, — написал министр в Twitter-аккаунте.

По его словам, эти проявления вандализма нарушают спокойствие мирных граждан. Виновные в сожжении здания будут найдены, добавил министр.

Los actos contra el palacio de justicia de Tuluá de esta noche solo se pueden calificar como terroristas, quieren sembrar caos y miedo. Esto se sale del escenario del vandalismo y repercuten en la tranquilidad de los colombianos. Daremos con los responsables de esta situación. pic.twitter.com/T8TU3KxdvL — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) May 26, 2021

Во время протестов вечером 25 мая группа митингующих подожгла дворец правосудия. Как сообщили СМИ, пожарные не смогли добраться до места из-за большого скопления людей. Огонь охватил все здание и мог перейти на соседние дома.

Протесты в Колумбии начались 28 апреля. Граждане митингуют против повышения налогов. Протесты не прекратились даже после отказа властей Колумбии от этой идеи.

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