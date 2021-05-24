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МИД России вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

МИД России вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках

Иван Юминов

Внешняя политика

Посла Колумбии в России Альфонсо Лопеса Кабальеро вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) России после заявлений министра национальной обороны Колумбии. Об этом заявили в МИД страны в понедельник, 24 мая.

— 24 мая в МИД России был вызван посол Республики Колумбия в Российской Федерации Альфонсо Лопес Кабальеро, которому выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Диего Молано о «кибератаках, осуществлявшихся из России». Данное утверждение прозвучало у Молано в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии, — рассказали в МИД.

Колумбию призвали использовать официальные каналы обмена информацией, если у страны имеются доказательства компьютерных атак, приводит сообщение министерства ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Швейцарии.

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МИД РоссииКолумбияпосол
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