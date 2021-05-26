Дайнеко призналась, что ходит к психотерапевту из-за отношений с бывшим мужем

Фото: instagram.com/victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко призналась, что ходит к психотерапевту из-за ссор с бывшим мужем, барабанщиком группы Drum Cast Дмитрием Клейманом.

По словам артистки, она до сих пор не может найти общий язык с бывшим супругом и отцом своей дочери, несмотря на то, что их брак был расторгнут четыре года назад.

— Почему мы не найдем общий язык? Не знаю. Я даже задала этот вопрос психотерапевту. Говорю: «Да, что такое! У нас никак не получается», — призналась Дайнеко в эфире радиопередачи «Все к лучшему» на «Русском Радио».

Певица добавила, что хотела бы дружить с экс-супругом, однако это невозможно из-за регулярных ссор.

Напомним, Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман состояли в браке с 2015 по 2017 год. В первый год семейной жизни у пары родилась дочь Лидия.

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