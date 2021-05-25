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«Ей прилетело»: мать Аршавина заявила об угрозах Казьминой в адрес футболиста
Фото: instagram/andrey.arshavin10

«Ей прилетело»: мать Аршавина заявила об угрозах Казьминой в адрес футболиста

Кирилл Николаев

Звезды

Мать бывшего футболиста «Зенита» из Санкт-Петербурга и сборной России Андрея Аршавина Татьяна прокомментировала скандал с тяжелобольной экс-супругой сына Алисой Казьминой. Она рассказала, что Казьмина угрожала спортсмену.

В прошлом году у бывшей жены футболиста диагностировали аутоиммунный некроз. Казьмина утверждала, что в ее бедах якобы виновата Татьяна Аршавина и наведенная ею порча.

— Вот и ей прилетело. В том числе за то, что, как она говорила, мой сын... закончит жизнь в тюрьме или умрет от алкоголизма! — цитирует мать футболиста издание «Собеседник».

Ранее Казьмина признавалась, что справляться с болезнью ей помогает мама, которая постоянно находится рядом. Принимает участие в судьбе девушки и ее первый муж, от которого у нее двое детей. При этом отец ее дочки Есении, известный футболист Андрей Аршавин, в этой ситуации себя не проявляет.

О своей тяжелой болезни Казьмина рассказала в рамках ток-шоу Андрея Малахова. Это стало ее первым появлением на телевидении после выписки из больницы.

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болезньАндрей АршавинАлиса Казьмина
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