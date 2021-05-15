Бывшая жена Аршавина лишилась волос из-за болезни

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина рассказала, что на фоне тяжелого аутоиммунного заболевания лишилась волос на голове.

— Хожу в специальной обуви, и врачи не могут сказать, когда все будет хорошо. Организм борется с аутоиммунным процессом. Волосы выпали, когда я лежала в коме, — цитирует Казьмину «СтарХит».

Она добавила, врачи перевязывают ей ноги, где образовались пролежни, а впереди у нее еще три операции.

Ранее журналистка признавалась, что справляться с болезнью ей помогает мама, которая постоянно находится рядом. Принимает участие в судьбе девушки и ее первый муж, от которого у нее двое детей. При этом отец ее дочки Есении — известный футболист Андрей Аршавин — в этой ситуации себя не проявляет.

О своей тяжелой болезни Казьмина рассказала на ток-шоу Андрея Малахова. Это стало ее первым появлением на телевидении после выписки из больницы.

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