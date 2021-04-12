Богатырев опубликовал снимок прогулки с Арнтгольц и новорожденным сыном

Фото: youtube.com

Актер Марк Богатырев показал фото с прогулки с новорожденным сыном, который родился у них с супругой Татьяной Арнтгольц в марте.

На снимке, который актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте, запечатлена его жена с коляской черного цвета, в которой спит малыш.

Судя по фото, пара отправилась на прогулку с сыном в городской парк.

Напомним, о пополнении в семье Богатырев сообщил 18 марта. Актер рассказал, что мальчик получил имя Данила. Он стал первым совместным ребенком актеров, которые поженились в прошлом году.

Примечательно, что сестры-близнецы Татьяна и Ольга Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней.

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