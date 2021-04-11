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Татьяна Арнтгольц опубликовала редкий снимок с супругом
Фото: instagram/tarntgoltsofficial

Татьяна Арнтгольц опубликовала редкий снимок с супругом

Никита Абрамов

Звезды

Российская актриса Татьяна Арнтгольц поделилась с поклонниками редким снимком, на котором она запечатлена вместе со своим мужем, актером Марком Богатыревым.

Звезда опубликовала снимок, на котором они позируют с супругом на открытой террасе кафе, в сторис.

Татьяна Арнтгольц опубликовала редкий снимок с супругомФото: Instagram / Татьяна Арнтгольц

Ранее сообщалось, что Татьяна Арнтгольц родила от Марка Богатырева сына. Кстати, ее сестра Ольга Арнтгольц тоже стала мамой, только на 20 дней раньше.

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снимоксупругТатьяна Арнтгольц
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