Татьяна Арнтгольц опубликовала редкий снимок с супругом
Российская актриса Татьяна Арнтгольц поделилась с поклонниками редким снимком, на котором она запечатлена вместе со своим мужем, актером Марком Богатыревым.
Звезда опубликовала снимок, на котором они позируют с супругом на открытой террасе кафе, в сторис.
Ранее сообщалось, что Татьяна Арнтгольц родила от Марка Богатырева сына. Кстати, ее сестра Ольга Арнтгольц тоже стала мамой, только на 20 дней раньше.
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