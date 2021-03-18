Татьяна и Ольга Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней
Актриса Татьяна Арнтгольц, родившая сына Данила, опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она запечатлена вместе со своей сестрой Ольгой Арнтгольц.
Как оказалось, Ольга тоже стала мамой, только на 20 дней раньше, чем сестра.
— Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днем рождения нас, — подписала Татьяна снимок.
«Девочки, поздравляю вас. Вы такие молодцы»; «Девочки, будьте здоровы и счастливы каждый день»; «Какие же вы молодцы. Так держать», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте актрисы.
Ранее муж Татьяны Арнтгольц, артист Марк Богатырев сообщил о пополнении в семье.
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