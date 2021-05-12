«Очень скучаю по ней»: Аршавин рассказал о дочери от Казьминой

Фото: instagram.com/andrey.arshavin10

Андрей Аршавин рассказал о дочери от своей бывшей возлюбленной Алисы Казьминой. Этим он поделился в одном из YouTube-шоу.

Дочь Есения родилась у экс-супругов в 2017 году, однако даже это счастливое событие не помогло сохранить отношений.

Аршавин недавно сообщил, что как раз его бывшая супруга препятствуют его общению с дочерью. Он же, наоборот, всегда помнит о девочке и бережно хранит ее фотографии в телефоне.

— Очень скучаю по ней: она у меня и на аватарке в Whatsapp, и на телефоне, — поделился футболист.

Он признался, что на данный момент он не ищет встречи с дочерью, так как боится «провокаций со стороны бывшей жены».

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин расстались спустя год после свадьбы, в 2017 году. Тогда же родилась и их общая дочь Есения.

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