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Ирину Шейк заподозрили в романе с Канье Уэстом
Фото: instagram.com/irinashayk

Ирину Шейк заподозрили в романе с Канье Уэстом

Полина Долганова

Звезды

Российско-американскую топ-модель Ирину Шейк заподозрили в романе с рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом. Об этом пишут американские СМИ.

— У них определенно возник интерес друг к другу, — цитирует издание The Sun свой анонимный источник.

Уточняется, что дружба звезд переросла в нечто большее после продолжительной совместной работы в разных проектах. При этом, по данным источников, знаменитости специально не афишируют свой роман из-за желания сохранить личную жизнь в тайне после громких расставаний.

Ирину Шейк заподозрили в романе с Канье УэстомФото: instagram.com/kanyew.est

Напомним, Ирина Шейк ранее состояла в отношениях с актером Брэдли Купером, у них есть общая дочь Лея.

В свою очередь Канье Уэст был долгое время женат на Ким Кардашьян. По данным СМИ, пара давно живет разными жизнями, у каждого свои проекты, им неинтересны работы друг друга. У Кардашьян и Уэста четверо детей. Их развод потряс поклонников.

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