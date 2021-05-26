Названы причины, по которым россияне открывают письма от мошенников

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Россияне чаще всего открывают электронные письма от мошенников из-за желания быстро разбогатеть, бесплатных удовольствий и в силу любопытства. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Так, самой популярной мотивацией открытия писем от злоумышленников стало желание разбогатеть.

— Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45 процентов потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39 процентов получателей кликнуть по вредоносной ссылке, — отметили специалисты.

В списке причин также значится срочный характер сообщений — 38 процентов опрошенных откроют такое письмо, а 35 процентов прочитают письмо с пугающим сообщением.

Специалисты пояснили, что в письмах, которые мотивируют к быстрому заработку, жертве предлагается бесплатно или по низкой цене заказать якобы необходимый товар. Страх может возникнуть у пользователя, которому сообщили, что у злоумышленника есть его личные данные.

При этом мошенники предпочитают использовать метод, который объединяет полностью или частично эти посылы, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone.

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