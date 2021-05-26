Сотрудники Роспотребнадзора подготовят к лету 11 пляжей для купания в Москве

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Контроль за подготовкой одиннадцати зон отдыха с купанием и 45 территорий, где запрещено купаться, ведут сотрудники Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления надзорного ведомства.

Уточняется, что пляжные зоны, где разрешено купаться, будут организованы у Тропарево, Большого садового, Путяевского № 1 и Большого городского прудов, у Школьного, Черного и Белого озер, а также на пляже «Левобережный», в «Серебряном бору — 2» и «Серебряном бору — 3».

На реконструкции в настоящий момент находится пляжный комплекс «Бич Клаб», отмечает РИАМО.

Специалисты ведут оценку состояния зон отдыха в соответствии с санитарными нормами и правилами. В преддверии летнего сезона и потом каждую неделю будут проводиться лабораторные исследования воды водоемов и песка пляжа, детских и спортивных площадок. Помимо этого, эксперты занимаются энтомологическими обследованиями зон отдыха и водоемов, контролируют проведение санитарных обработок против клещей и комаров.

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