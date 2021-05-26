Ребята из столичных детдомов и интернатов успешно выступили на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Завершилась Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по скоростному бегу на роликовых коньках и плаванию, проходившая в Пензе. Честь столицы на ней защищали сборные команды выпускников организаций для детей-сирот и проживающих в столичных психоневрологических интернатах. Молодые спортсмены вернулись домой победителями: в копилке команд по итогам двух соревнований 8 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей. Рассказываем, чем запомнились ребятам и их тренерам прошедшие состязания.

На других посмотреть и себя показать

Задача Всероссийской спартакиады специальной олимпиады — помочь людям с ментальными особенностями максимально развить свои таланты, проявить себя, познакомиться с такими же увлеченными спортом молодыми людьми из разных регионов.

— Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках были хорошо организованы. Все проходило четко, по расписанию. Без задержек и суматохи. Дивизионы были поделены в соответствии с уровнем способностей ребят, — комментирует специалист по реабилитационной работе дома-интерната № 11 Юлия Чабина.

В соревнованиях по плаванию приняли участие спортсмены из 29 регионов нашей страны, по скоростному бегу на роликовых коньках — из девяти. В состав столичной команды вошли спортсмены из московских домов-интернатов, а также выпускники ЦССВ «Спутник». Команды действовали сплоченно, ребята поддерживали друг друга, болели и переживали. Все хорошо выступили. Свободное время они также проводили вместе, гуляли по городу, побывали в центральном парке и зоопарке Пензы.

Главное — дружба

— Катаюсь на роликах с самого детства, но в соревнованиях принимаю участие в первый раз. Выиграл три медали: одно золото и два серебра. Соревнования прошли отлично, соперники были достойные. Даже успел насладиться красивым городом Пенза. Еще я играю во флорбол: вошел в состав сборной России на Всемирные зимние игры, которые пройдут в 2022 году в городе Казани. Болейте за меня! — рассказал Ислам Анасов, выпускник ЦССВ «Спутник», член сборной команды Москвы.

В копилке команды по скоростному бегу на роликовых коньках 16 медалей: 4 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых.

— Я участвовала в соревновании по скоростному бегу на роликовых коньках. Завоевала три медали. Моя любимая дистанция — бег на 500 метров. Ездили на экскурсию с тренером, мне все очень понравилось. На соревнованиях в Пензе я уже в третий раз. Надеюсь, в следующем году тоже приехать отбираться на летние игры. Роликами занимаюсь уже давно. Параллельно еще увлекаюсь шорт-треком. Недавно была на спартакиаде в Казани, теперь готовлюсь к выступлению на Всемирных зимних играх, — поделилась Екатерина Зубова, выпускница дома-интерната № 11.

Пловцы привезли в Москву 4 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.

— Соревнования закончились, мы уже едем домой, но дружба между нашими учреждениями только крепнет. Впереди новые совместные тренировки и новые достижения. Соревнования по этим видам спорта для некоторых ребят были первыми. Они, конечно, немного переживали, что у них что-то не получится, но в итоге выиграли много медалей. Для нас эта спартакиада была репетицией перед следующим отбором на Всемирные летние игры специальной олимпиады, — поделился тренер команды, специалист ЦССВ «Спутник» Александр Синютин.

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