«Возраст все-таки»: Серябкина призвала Леонтьева уйти на пенсию

Фото: instagram.com/seryabkina

Певица и бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина призвала своих старших коллег по цеху уйти на пенсию, так как «им пора».

В список тех, кому девушка предложила передохнуть, вошли Валерий Леонтьев, Олег Газманов и Николай Расторгуев.

Кроме того, певица ошиблась в имени Леонтьева и назвала его Леонидом.

— Я, к примеру, считаю, что Леониду Леонтьеву пора уходить. Он не Леонид? Это не имеет значения. Он прекрасный певец, но возраст все-таки, — высказалась Серябкина в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт».

Сама заканчивать творческую деятельность артистка не планирует, так как, по ее словам, она еще не успела раскрыть свой потенциал.

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