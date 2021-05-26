«Не просто Симба»: Нюша раскрыла настоящее имя дочери

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша раскрыла полное имя своей дочери, которая родилась у артистки в браке с бизнесменом Игорем Сивовым.

Как рассказала звезда, полное имя ее дочки — Серафима-Симба. Именно так девочка записана в документах.

Также артистка прокомментировала информацию о том, что она увела мужа у другой женщины.

— Никогда не хочется попасть в такую историю. И мне не хотелось. Видимо поэтому я и попала, — разоткровенничалась Нюша в программе LOVECAST Саши Спилберг.

Ранее певица поделилась с подписчиками своим мнением о модном термине «осознанность».

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