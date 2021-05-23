«Для тех, кто готов менять качество своей жизни»: Нюша поделилась своими мыслями об осознанности

Фото: @nyusha_nyusha / Instagram

Певица Нюша поделилась с подписчиками своим мнением о модном термине «осознанность». На своей странице в Instagram звезда рассказала, что нужно делать, чтобы тоже быть осознанной личностью.

— Это точно про то, что нужно быть более внимательным, наблюдать/замечать причинно–следственные связи (ведь они очень даже есть...). Ведь там где внимание — наша сила, — написала певица в посте на своей страничке в Instagram.

По словам Нюши, нужно мыслить созидательно, замечать хорошее и обращать на него больше внимания, чем на плохое. Девушка посоветовала не забывать обо всех маленьких хороших вещах, которые происходят в жизни человека.

Особое внимание девушка уделила «правильным» словам, которые должны чаще звучать в речи человека. Так, она посоветовала заменить фразу «ничего себе!» на «вот это да!», потому что она привлекает к себе больше тех вещей, которые нравятся человеку.

Подписчики артистки поддержали ее размышления.

«Вот «ничего себе» очень часто употребляю, теперь задумалась, вот почему проблемы. Теперь буду говорить «все себе»; «Да-да, точно очень часто слышу фразу «ничего себе», а ведь лучше заменить ее фразой «вот это да». Полностью с вами согласна!»; «Или фраза «в последний раз я…» означает, что этого больше не произойдет, а может быть, это совсем не так!», — написали они под постом Нюши.

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